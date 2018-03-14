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Посол Франции считает, что премьер своим заявлением в адрес России рискнул как политик


14.03.2018   22:49
«Георгий Квирикашвили хорошо понимал, что его заявление было рискованным шагом, но когда вы политик, вы должны рисковать», — заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье, комментируя обращение премьер — министра Георгия Квирикашвили к высшему руководству РФ.

Паскаль Менье в разговоре с журналистами в посольстве Франции в Грузии заявил, что у Грузии есть красные линии — это непризнание оккупированных территорий.

«Женевские переговоры зашли в тупик, мы понимаем, что население не может быть жертвой политических событий. Принимая во внимание это, мы понимаем амбициозное участие и шаги, которые грузинские власти могут принять в пользу населения «т.н. Южной Осетии» и Абхазии.

Разумеется, когда вы политик, вы должны идти на риск, и, конечно же, господин Квирикашвили понимал, что его заявление было рискованным шагом. У Грузии есть красные линии, которые мы разделяем, это непризнание оккупированных территорий, но в то же время со стороны правительства Грузии это жест, чтобы медленно продвигаться вперед и в ответ мы ожидаем от России и де-факто правительств позитивных шагов », — сказал посол Франции в Грузии.






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