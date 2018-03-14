Янош Херман: Надеемся, что в ЕС мы насладимся сулугуни и мацони

14.03.2018 23:59 Выражаем надежду, что в Евросоюзе (ЕС) мы насладимся сулугуни и мацони, - об этом написал посол ЕС в Грузии Янош Херман на своей странице в Twitter.



Этим постом Херман откликнулся на проведенный сегодня в тбилисской гостинице «Рэдиссон Блу Иверия» Кавказский конгресс молочного сектора, который открыли министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и посол ЕС в Грузии Янош Херман.



«На проведенном сегодня Кавказском конгрессе молочного сектора» мы подчеркнули возможности свободной торговли с ЕС для экспортеров, а также пользу для грузинских граждан, которую они получат от более качественной и здоровой молочной продукции. Выражаем надежду, что в ЕС мы насладимся сулугуни и мацони», - написал Херман в Twitter.



Главной темой Кавказского конгресса молочного сектора было сегодня обсуждение взаимного сотрудничества и новых возможностей малого и среднего бизнеса. Как сообщили «IPN» в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, с целью содействия производству молочной продукции конгресс ежегодно проводят Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). Поддержка оказывается со стороны ЕС – инициативой «Евросоюз для бизнеса» и Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



На конгрессе присутствовали более 200 участников с Кавказа и Восточной Европы. Среди них были фермеры, переработчики, поставщики оборудования, эксперты отрасли и представители властей Грузии.















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