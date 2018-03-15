Джонатан Аллен: Россия нарушает нормы международного права, мы видели это в Грузии и Крыму

15.03.2018 11:40 Россия нарушает нормы международного права,это мы видели в Крыму и Грузии», — об этом заявил заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН Джонатан Аллен во время экстренного совещания в Совбезе ООН



«Российское правительство планирует убийства, у них есть опыт, они вмешиваются в дела других стран. Россия не считается с жизнью мирных жителей», — заявил Джонатан Аллен.



Аллен взял слово, чтобы отреагировать на речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который сообщил, что конвенция по нераспространению химического оружия предусматривает обязательное предоставление проб отравляющего вещества стране, которую обвиняют. Небензя также заявил, что британцы торопят россиян, хотя по регламенту, ответ можно дать в течение 10 дней, и подчеркнул, что у Кремля не было мотива убивать Скрипаля.



В свою очередь, Аллен подчеркнул, что Британия не обязана предоставлять российской стороне копии проб с отравляющим веществом, и добавил, что Россия пытается затянуть время, как это было после отравления радиоактивным полонием экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко.



«Мы попросили оперативные ответы. Тактика России – затягивать, отвлекать внимание, и об этом нам напоминает дело Литвиненко. Тогда мы месяцами ждали ответов России. Ждали мы напрасно, и мы теперь не повторим ту же ошибку», – подчеркнул представитель Великобритании.



Аллен добавил, что президент России Владимир Путин прямо угрожал перебежчикам, заявляя, что «предатели сами загнутся», им «придется прятаться всю жизнь» и они еще «тысячу раз об этом пожалеют».















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