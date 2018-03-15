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Постпред США в ООН возложил ответственность за отравление Скрипаля на Россию


15.03.2018   11:41
Выступившая на срочном заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли призвала Москву предоставить Лондону информацию о том, как российское химическое оружие попало на территорию Великобритании.

В Нью-Йорке состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по просьбе Великобритании, на котором обсуждался вопрос о применении Россией нервно-паралитического отравляющего вещества на британской территории.

«Россия должна сотрудничать с расследованием Великобритании и предоставить информацию о своей программе химоружия», — заявила Хейли.

Также, Хейли выразила солидарность с Великобританией в связи с инцидентом. Хейли напрямую обвинила Кремль в том, что он стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

«США верят, что Россия несет ответственность за нападение на 2-х человек в Великобритании с использованием боевого ядовитого вещества», — заявила посол США.

Также посол США потребовала положить конец применению химического оружия правительством Асада в Сирии. Хейли отметила, что преступления Асада стали возможны благодаря тому, что Москва покрывает и поддерживает официальный Дамаск. Только в прошлом году, отметила Хейли, Россия 5 раз блокировала принятие резолюций СБ ООН, направленных против применения Асадом химического оружия.






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