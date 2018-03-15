Гварамия: От протоиерея Мамаладзе требовали признания подготовки госпереворота с участием Саакашвили

15.03.2018 11:53 От протоиерея Георгия Мамаладзе требовали назвать соучастниками владыку Дмитрия и его зятя, Сосо Оханашвили. Об этом в передаче "Арчевани" на канале "Рустави 2" заявил Ника Гварамия, который в качестве адвоката встретился с отцом Георгием Мамаладзе в тюрьме.



По словам Ники Гварамия, требовали, чтобы он признался, что готовился государственный переворот, в котором фигурировал Саакашвили.



"От него требовали двух вещей: первое, он должен был назвать соучастниками владыку Дмитрия и его зятя, Сосо Оханашвили. И второе, он должен был сказать, что это была попытка государственного переворота. В государственном перевороте он бы был обеспечивающим церковный компонент, избавились бы от патриарха, и во главу Церкви пришла бы та группа, которая была нужна. И второе, политический компонент, набившая оскомину тема, уже какое по ряду дело возбуждено в стране, это был бы Михеил Саакашвили. Известно, какие между ними связи. Он, протоиерей Мамаладзе, в течение какого-то времени вел деятельность в Украине, и приехал оттуда из-за того, что были экономические проблемы, и приход просто не смог содержать его. Они хотели увидеть связь с этой точки зрения, и его использовали бы для этого"- заявил Ника Гварамия.



По его же словам, отец Георгий Мамаладзе напомнил ему заявление премьер-министра, который сказал об этом деле, что произошло пресечение смены порядка в стране.



По словам Ники Гварамия, фигурантом в данном контексте была бы и телекомпания "Рустави 2". Кроме того, от отца Георгия требовали сказать, будто бы в Германию для встречи с ним приехал Михеил Саакашвили, и шли переговоры.



По словам Ники Гварамия, в конечном итоге в процессе фабрикации дела они не дошли до патриарха, и было решено, что той, кого, оказывается, хотел убить Георгий Мамаладзе, была Шорена Тетруашвили, секретарь-референт патриарха. По его же словам, очень просто понять, что Георгию Мамаладзе не понадобился бы цианид для посягательства на жизнь Шорены Тетруашвили, поскольку он видел ее каждый день, и в то же время, зачем бы он осложнил себе дело, когда цианид это яд, который очень трудно раздобыть.

















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