Президент Грузии проводит встречи в Конгрессе США

15.03.2018 12:11 «Арчил Татунашвили гражданин Грузии, который защищал глобальную безопасность участвуя в международных миссиях. Он погиб в оккупированном регионе несколько недель назад. Это еще один тревожный сигнал – Россия создает угрозу дестабилизации в регионе», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со спикером американского конгресса Полом Райаном, лидером большинства, Кевином Маккарти и конгрессменом Тедом Постом.



По заявлению главы государства, оккупация Грузии со стороны России – историческая аномалия и несправедливость. Грузия была наказана за решение быть независимой – и у этого наказания форма оккупации. По его словам, грузинский народ не изменит своей национальной идентичности.



По информации администрации президента, конгрессмены рассмотрели с Георгием Маргвелашвили процесс интеграции в НАТО и предстоящий саммит альянса. Конгрессмены высказали благодарность президенту Грузии за участие нашей страны в международных миротворческих миссиях и еще раз отметили демократические реформы и важность развития двусторонних отношений.



По информации администрации главы государства, цель визита Георгия Маргвелашвили – укрепление поддержки властей США безопасности Грузии, усиление интенсивного диалога и консолидация сторонников Грузии.



Визит президента Грузии в Вашингтон завершится 16 марта.















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