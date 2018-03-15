Надо быть наивным, чтобы ожидать какого-то другого ответа от России - НПО

15.03.2018 12:38 Неправительственный сектор требует от премьера объяснений в связи с тем, чего он ожидал, когда обращался к Российской Федерации. Гражданскому сектору непонятно, на какой результат были направлены отношения эпистолярного жанра Георгия Квирикашвили с Россией. Еще больше запутало третий сектор сегодняшнее заявление премьера, сказавшего, что Российская Федерация покидает пространство отношений.



"Надо быть наивным человеком, чтобы ожидать какого-то другого ответа от России. Поэтому абсолютно абсурдно и непонятно, почему было сделано с грузинской стороны обращение такого рода. Обсуждение по этим вопросам, очевидно, не идет внутри кабинета. Соответственно, у нас нет ни политики в данном направлении, ни четкой стратегии того, как мы собираемся защищать свой формат"- заявил президент "Атлантического совета Грузии" Давид Сихарулидзе.



Он также отметил, что формат Абашидзе-Карасин вредит интересам Грузии, и в такой форме он не должен продолжаться.



Тем временем в "Ассоциации реформ Грузии" (GRASS) считают, что ответ, который получил премьер из Министерства иностранных дел России, циничный.



"Ответ, который мы получили с российской стороны на соответствующее заявление, является циничным, более того, он содержит угрозы, поскольку Россия попытается, и это читается в данном заявлении, использовать в пользу себя те неясные послания, которые были в заявлении премьера. Именно это является для нас угрозой" - заявил директор "Ассоциации реформ Грузии" Паата Гаприндашвили.



Председатель "Демократической инициативы Грузии" считает, что Грузии вредит сворачивание от той политики, которая однозначно подчеркивает, что Россия оккупант, и нарушение прав человека в оккупированных регионах напрямую связано с Россией.



"Разговор о любом формате, будь то режим прямого диалога с существующими на оккупированных территориях де-факто властями, или переговоры один на один с Россией, подобные намеки или шаги содержат угрозу для стратегических интересов Грузии. Завоеванием нашей внешней политики является то, что Россия признана как оккупант на этих территориях, и что когда мы говорим о нарушении прав человека там, именно она является стороной. Сворачивание с этой политики вредит интересам Грузии"- заявил председатель "Демократической инициативы Грузии" Георгий Мшвениерадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

