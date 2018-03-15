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США поддержали высылку российских дипломатов из Великобритании


15.03.2018   12:55
США поддержали решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В заявлении Белого дома говорится, что Москва несёт ответственность за атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь.

В администрации президента США отметили, что Россия нарушает безопасность стран мира и пытается подорвать западную демократию. "Это вписывается в модель поведения Москвы", говорится в заявлении.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В российском МИД заявили, что Россия примет ответные меры в самое ближайшее время.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании.

За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь. Скрипаль был осуждён в России по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.






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