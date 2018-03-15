Санкции против РФ сохранятся, пока Россия не вернет Крым - Госдеп США

15.03.2018 12:58 Американские санкции против РФ, введенные в связи с оккупацией Крыма, сохранятся до возвращения полуострова Украине. Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт по случаю четвертой годовщины аннексии Крыма Россией, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы подтверждаем наши обязательства о признании суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных границ. Крым является частью Украины, связанные с Крымом санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - говорится в заявлении.



В нем отмечается, что крымский референдум 2014 года был сфабрикованным и незаконным, а решение о "воссоединении" Крыма с Россией было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск".



США заявляют, что население Крыма, в частности, крымские татары, этнические украинцы, а также члены гражданского общества, активисты, независимые журналисты подвергаются репрессиям.



Дипломат, комментируя посещение президентом РФ Владимиром Путиным полуострова накануне, заявила, что он "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран".















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