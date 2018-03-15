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Украина готовит выход из органов СНГ и денонсацию договора о дружбе с Россией


15.03.2018   14:02
Народный депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук сообщила о том, что Министерство иностранных дел Украины готовит предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — сообщила Залищук на своей странице в Facebook.

Решение остается за Порошенко, однако велика вероятность того, что в условиях нарастающей антироссийской риторики, президент пойдет на такой шаг.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).






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