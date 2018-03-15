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Чугошвили обратилась с речью к участникам сессии Комиссии по положению женщин ООН
15.03.2018 14:16
Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили обратилась с речью к участникам 62-ой сессии Комиссии по положению женщин ООН.
Тамар Чугошвили рассказала о позитивных изменениях, которые осуществляются для укрепления женщин в Грузии на местном уровне, а также о проблемах, мешающих женщинам развивать свой собственный потенциал.
Тамар Чугошвили обратила внимание на законодательные инициативы с точки зрения гендерного равноправия.
В конце выступления заместитель председателя парламента отметила, что реальное укрепление женщин и девушек, проживающих в селах, осуществляется при назначении женщин на ведущие позиции. В этих целях законодательный орган Грузии рассматривает внедрение механизма обязательных гендерных квот.
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