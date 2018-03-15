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Грузия объявляет поддержку британскому народу и правительству страны - глава МИД
15.03.2018 14:26
Грузия объявляет поддержку британскому народу и правительству страны - пишет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в социальной сети "Твиттер".
"Мы жестко осуждаем нападение, происшедшее в Солсбери. Мы объявляем полную поддержку нашему стратегическому партнеру, Объединенному Королевству, в процессе установления правды"- пишет Михаил Джанелидзе.
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