Грузия объявляет поддержку британскому народу и правительству страны - глава МИД

15.03.2018 14:26 Грузия объявляет поддержку британскому народу и правительству страны - пишет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в социальной сети "Твиттер".



"Мы жестко осуждаем нападение, происшедшее в Солсбери. Мы объявляем полную поддержку нашему стратегическому партнеру, Объединенному Королевству, в процессе установления правды"- пишет Михаил Джанелидзе.

















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