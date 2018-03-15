Глава МИД Грузии принял участие в Глобальном форуме в Баку

15.03.2018 14:38 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе находится в Баку, где состоится первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате.



В рамках визита в Баку вице-премьер Грузии также принял участие в церемонии открытия Глобального форума в Баку.



Глобальный форум открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. К участникам мероприятия также обратились премьер-министр Грузии и президент Латвии в 1997-2007 годах, были озвучены специальные обращения от Папы Римского, генерального секретаря ООН, премьер-министр Великобритании и президента Италии. В мероприятии принимают участие мировые лидеры, ведущие политики и представители неправительственного сектора.



Наряду с другими вопросами, в своем выступлении президент Азербайджана уделил внимание вопросам регионального сотрудничества и подчеркнул с этой точки зрения запланированную сегодня в баку четырехстороннюю встречу, в которой принимают участия министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции. Президент Алиев подчеркнул важность этого формата с точки зрения развития регионального сотрудничества.



Новый формат четырехсторонней встречи министров иностранных дел Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана предусматривает углубление региональных связей и охватывает такие направления сотрудничества, как транспорт, энергетику и т.д.



После встречи состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел четырех стран.



Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии проведет встречи с азербайджанским, турецким и иранским коллегой.















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