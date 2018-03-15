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Маргвелашвили: Россия создает угрозу дестабилизации в регионе


15.03.2018   15:06
Арчил Татунашвили гражданин Грузии, который участием в международных миссиях охранял международную безопасность, и который погиб в оккупированном регионе Грузии всего несколько недели назад. Это еще один тревожный сигнал- Россия создает в регионе угрозу дестабилизации- заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со спикером Конгресса США Полом Раяном, лидером большинства Конгресса США, конгрессменом Кевином Маккарти, и конгрессменом Тедом По.

По заявлению Маргвелашвили, оккупация Грузии Россией, и объявление регионов Грузии независимыми странами является исторической аномалией и несправедливостью. По его мнению, Грузия была наказана за решение стать независимой, это наказание имеет форму оккупации, но грузинский народ не предаст свою национальную идентичность.

По сообщению администрации президента, конгрессмены рассмотрели с президентом Грузии процесс интеграции страны в НАТО, и говорили о предстоящем саммите НАТО. Конгрессмены поблагодарили президента Грузии за участие в международных миссиях, и еще раз отметили значение демократических реформ Грузии, и развития двусторонних отношений между странами.

Визит президента в Вашингтон закончится 16 марта, и главной задачей визита президента является укрепление поддержки представителей власти США по отношению безопасности Грузии, усиление интенсивного диалога, и консолидация сторонников Грузии.







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