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Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии подписали в Баку совместную декларацию


15.03.2018   15:40
В четверг в Баку на первой четырехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии подписана совместная декларация, сообщает "Тренд".

Во встрече принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Декларация расширит сотрудничество между странами в нескольких сферах, включая инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство,, - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД. - Мы работаем над разработкой новых проектов. И надеемся объединив усилия, создать и закрепить формат сотрудничества, который свяжет крупные регионы мира в совместном плодотворном сотрудничестве".

Следующая встреча в четырехстороннем формате, по словам министра, пройдет в Грузии.






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