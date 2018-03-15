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Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии подписали в Баку совместную декларацию
15.03.2018 15:40
В четверг в Баку на первой четырехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии подписана совместная декларация, сообщает "Тренд".
Во встрече принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
"Декларация расширит сотрудничество между странами в нескольких сферах, включая инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство,, - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД. - Мы работаем над разработкой новых проектов. И надеемся объединив усилия, создать и закрепить формат сотрудничества, который свяжет крупные регионы мира в совместном плодотворном сотрудничестве".
Следующая встреча в четырехстороннем формате, по словам министра, пройдет в Грузии.
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