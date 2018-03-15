Глава МИД Грузии: «Надо использовать имеющиеся возможности для соединения Азии с Европой»

15.03.2018 16:26 «Наши отношения имеют долгую историю. Главными на сегодняшний день являются наши отношения и планы на будущее». Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции после первого четырехстороннего заседания министров иностранных дел Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии в Баку.



Он отметил, Грузия с первых лет независимости пытается на равноправной основе развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Ираном:



«Мы выражаем благодарность за оказанную поддержку в вопросе территориальной целостности Грузии. Мы также поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. Мы заявляем о своей приверженности международному праву, касающемуся территориальной целостности, для поддержания мира и стабильности. Это сотрудничество направлено на мир, стабильность и процветание в регионе. Потенциал транспортного коридора этих стран может быть использован обширнее. Надо использовать имеющиеся возможности для соединения Азии с Европой. Мы должны продолжить регулярные встречи».















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