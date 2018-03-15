Парламент Украины уволил главу Нацбанка

15.03.2018 16:41 Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны. Об этом сообщает РИА «Новости».



Как стало известно, такое решение на заседании парламента поддержали 342 парламентария.



Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

