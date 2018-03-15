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Парламент Украины уволил главу Нацбанка


15.03.2018   16:41
Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, такое решение на заседании парламента поддержали 342 парламентария.

Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске.






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