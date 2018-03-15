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Россия должна заплатить цену за нарушение территориальной целостности Грузии - конгрессмен Тед По
15.03.2018 16:45
Россия должна заплатить цену за нарушение территориальной целостности Грузии и преступления, совершенные против грузинского народа- говорится в заявлении американского конгрессмена Теда По, опубликованном на его веб-странице.
В заявлении написано, что Москва не упускает возможности проявить ужасающие факты пренебрежения правами человека.
"Сепаратистская власть по поддержке России до сих пор отказывается от передачи гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего в оккупированном Россией регионе т.н. Южной Осетии. Падать на такой уровень могут только террористы и ненавистные режимы"- написано в заявлении конгрессмена.
По пояснению Теда По, цель путинского режима, распространение тирании во всех республиках бывшего Советского Союза.
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