Россия должна заплатить цену за нарушение территориальной целостности Грузии - конгрессмен Тед По

15.03.2018 16:45 Россия должна заплатить цену за нарушение территориальной целостности Грузии и преступления, совершенные против грузинского народа- говорится в заявлении американского конгрессмена Теда По, опубликованном на его веб-странице.



В заявлении написано, что Москва не упускает возможности проявить ужасающие факты пренебрежения правами человека.



"Сепаратистская власть по поддержке России до сих пор отказывается от передачи гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего в оккупированном Россией регионе т.н. Южной Осетии. Падать на такой уровень могут только террористы и ненавистные режимы"- написано в заявлении конгрессмена.



По пояснению Теда По, цель путинского режима, распространение тирании во всех республиках бывшего Советского Союза.















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