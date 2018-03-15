Генсек НАТО представил отчет за 2017 год

15.03.2018 17:19 В годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2017 год, который он представил в четверг журналистам в штаб-квартире организации, сообщается, что Североатлантический альянс в отношениях с Россией продолжает придерживаться политики обороны и диалога.



"Альянс придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, сочетающем, с одной стороны, сдерживание и прочную оборону, а с другой - периодический целевой и основательный диалог, ведущийся на основе взаимности в рамках Совета НАТО-Россия (СРН)", - сказано в разделе доклада, посвященном отношениям сторон.



"Такой диалог важен, чтобы избегать недоразумений, ошибок в оценках или неумышленной эскалации, а также, чтобы повышать транспарентность и предсказуемость", - поясняется в докладе.



В нем сообщается, что после "холодной войны" НАТО и Россия приступили к выстраиванию стратегического партнерства. Но "в результате незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году все практическое сотрудничество с Москвой было приостановлено".



Однако при этом, отмечается в документе, "организация поддерживает с Россией политический диалог и линии связи между военными". Предусмотрены также инициативы, призванные сократить риски и усилить транспарентность.



"На Варшавском саммите руководители стран НАТО подтвердили, что характер отношений альянса с Россией будет зависеть от ясных и конструктивных изменений в действиях этой страны - от такого развития, которое продемонстрирует уважение (Россией - ИФ) международного права и ее международных обязательств", - подчеркивается в докладе.



Генсек НАТО в докладе подводит краткий итог взаимодействию сторон в 2017 году.



В нем, в частности, сообщается, что в минувшем году было проведено три заседания Совета НАТО-Россия - в марте, июле и октябре. Темы, которые обсуждались - ситуация в связи с конфликтом на востоке Украины, включая необходимость полной реализации минских соглашений; вопросы военной деятельности, транспарентности, сокращения рисков, а также состояние безопасности в Афганистане и региональная террористическая угроза.



По словам Й.Столтенберга, продолжался диалог НАТО-Россия по вопросу воздушной безопасности в регионе Балтийского моря. В 2016 году этот вопрос был рассмотрен на заседании СРН.



Созданная в итоге экспертная группа по воздушной безопасности, в которую, помимо стран-союзниц по НАТО, вошли государства-партнеры региона, а также Россия, разработала рекомендации относительно разрешения ситуаций, связанных со сближением в мирное время самолетов всех типов, как гражданских, так и военных, отметил генсек НАТО.



Эти рекомендации были опубликованы Международной организацией гражданской авиации в декабре 2017 года, отмечается в докладе.



В нем также упоминается, что в 2017 году в рамках СРН начались взаимные брифинги по предстоящим военным учениям. Однако при всей полезности таких брифингов для предсказуемости и снижения рисков в евроатлантической зоне, говорится в документе, они не способны заменить меры транспарентности, предусмотренные Венским документом.



Согласно докладу, генсек НАТО Й.Столтенберг встречался в 2017 году с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в феврале, мае и сентябре. При этом заместитель генсека Роуз Гетемюллер в течение года поддерживала регулярный контакт с руководством российского постпредства при НАТО, как и с другими представителями России.



"В свою очередь, военные ответственные лица НАТО продолжали напрямую общаться со своими российскими коллегами", - сообщается в докладе генсека Североатлантического альянса за 2017 год.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

