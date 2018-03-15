Присутствие российских военных на территории Грузии - это одно из звеньев неразумных действий России - Столтенберг

15.03.2018 17:31 Присутствие российских военных на территории Грузии против воли этой страны, является одним из звеньев неразумных действий России. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Примером этого, Столтенберг, привел случай отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.



«Военное присутствие России в Грузии и Молдове, против воли этих стран, незаконной аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, вмешательство во внутренние дела Монтенегро, попытки подрыва демократического выбора и институтов и рост российского военного присутствия на Ближнем Востоке — это цепь действий России, предшествовавшие отравлению в Солсбери», — сказал Йенс Столтенберг.



Он также подчеркнул укрепления вооруженных сил России и потраченные огромные суммы денег на модернизацию оборудования. По словам Столтенберга, Россия создает новое оружие и нарушает международные соглашения.















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