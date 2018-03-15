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НАТО приветствует готовность Грузии вступить в диалог с Россией по вопросу Абхазии и Цхинвали
15.03.2018 17:32
«НАТО приветствует готовность Грузии, включиться в диалог с Россией по вопросу Абхазии и Цхинвали», — об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.
Как отметил Генеральный секретарь НАТО, ожидается, что прогресс достигнутый Грузией на июльском саммите НАТО будет отмечен.
«Я ожидаю, что на июльском саммите будет отмечен достигнутый Грузией прогресс в плане реформ и особенно вклад в афганскую миротворческую операцию», — сказал Столтенберг.
По его словам, на прошлой неделе он встретился с президентом Грузии и выразил свое сожаление в связи с убийством Арчила Татунашвили.
По словам Йенса Столтенберга, НАТО заявил о политической и практической поддержке Грузии.
«Мы объявляем политическую и практическую поддержку Грузии, а также оцениваем впечатляющие реформы и готовность Грузии вести диалог с Россией по вопросам Абхазии и Цхинвали», — сказал генсек НАТО.
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