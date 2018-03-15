Оппозиционные партии в связи с Женевскими дискуссиями требуют создания специального формата и прихода в парламент премьера в текущем месяце

15.03.2018 17:32 Грузинские прозападные политические партии обращаются к властям Грузии с требованием создать специальный формат, в рамках которого перед каждым раундом Женевских международных переговоров и после будут происходить слушания государственных представителей в расширенном и закрытом формате.

Еще одно требование партий заключается в том, чтобы в течение марта месяца премьер-министр Грузии пришел в парламент страны и принял участие в дебатах по вопросам политики деоккупации и отношений с Россией.



Кроме того, партии призывают власти своевременно принять резолюцию по вопросу грубого нарушения прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе, в которой будет отражена инициатива создания «Списка Отхозория-Татунашвили». Партии также требуют активизации подразделений МВД и СГБ в координации с наблюдательной миссией ЕС на прилегающей к линии оккупации территории.



Эти четыре требования будут отображены в специальном заявлении, которое парламентские и внепарламентские партии готовят в ответ на заявление премьер-министра от 11 марта. Это заявление подпишут 12 оппозиционных партий. В связи с текстом соглашения сегодня в парламенте состоялась встреча.





















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