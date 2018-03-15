Хулордава: Эксперты Венецианской комиссии подчеркивают, что конституционные изменения служат усилению конституционного строя страны

15.03.2018 17:47 Венецианская комиссия 16 марта представит окончательное заключение о поправках в конституцию Грузии.



Председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава примет участие в 114-м пленарном заседании Комиссии, которое состоится в Венеции.



«Завтра, на пленарном заседании Венецианская комиссия обсудит и примет окончательное решение по поводу конституционных изменений. Эксперты Венецианской комиссии еще раз подчеркнули, что конституционные изменения служат усилению и развитию конституционного строя страны и конституционная реформа выполняет процесс формирования парламентской демократии в Грузии. Председатель парламента еще до начала конституционной реформы заявлял, что рекомендации Венецианской комиссии будут полностью учтены. Это условие выполнено. После того, как на будущей неделе парламент проголосует в третьем чтении за конституционные изменения, у Грузии будет новая конституция, которая полностью соответствует фундаментальным конституционным принципам и отвечает лучшим традициям европейской парламентской демократии», — заявила Тамар Хулордава.















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