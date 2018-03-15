Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хулордава: Эксперты Венецианской комиссии подчеркивают, что конституционные изменения служат усилению конституционного строя страны


15.03.2018   17:47
Венецианская комиссия 16 марта представит окончательное заключение о поправках в конституцию Грузии.

Председатель парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Тамар Хулордава примет участие в 114-м пленарном заседании Комиссии, которое состоится в Венеции.

«Завтра, на пленарном заседании Венецианская комиссия обсудит и примет окончательное решение по поводу конституционных изменений. Эксперты Венецианской комиссии еще раз подчеркнули, что конституционные изменения служат усилению и развитию конституционного строя страны и конституционная реформа выполняет процесс формирования парламентской демократии в Грузии. Председатель парламента еще до начала конституционной реформы заявлял, что рекомендации Венецианской комиссии будут полностью учтены. Это условие выполнено. После того, как на будущей неделе парламент проголосует в третьем чтении за конституционные изменения, у Грузии будет новая конституция, которая полностью соответствует фундаментальным конституционным принципам и отвечает лучшим традициям европейской парламентской демократии», — заявила Тамар Хулордава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна