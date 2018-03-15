Тед По: Только сепаратистские режимы и мерзкое правительство могут совершить такое зло – не возвращать семье тело погибшего

15.03.2018 18:00 Только сепаратистские режимы и мерзкое правительство могут совершить такое зло – не возвращать семье тело погибшего, — об этом американский конгрессмен Тед По написал в пресс-релизе на своей веб-странице.



В письме конгрессмена говорится, что заявление связано с эскалацией нарушений Россией прав человека на оккупированных территориях Грузии.



«Российский медведь не упускает возможность проявить злой умысел и пренебречь международным правом. В прошлом месяце, на оккупированной Россией территории Грузии, в т.н. Южной Осетии задержали троих человек. К сожалению, одного из задержанных, Арчила Татунашвили пытали и убили. А поддерживаемые Россией сепаратистские власти не возвращают тело семье. Тиранистический режим не довольствуется похищением и убийством собственного населения. Пытается распространить тиранию на постсоветское пространство, а также хочет запугать Восточную Европу», — пишет Тед По.



По словам американского конгрессмена, последние действия России не должны оставаться без ответа и Москва должна заплатить за нарушение территориальной целостности Грузии и преступления в отношении населения Грузии.

























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