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США, Великобритания, Германия и Франция совместно обвинили Россию в отравлении Скрипаля


15.03.2018   18:28
Лидеры Великобритании, США, Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором решительно осуждают отравление экс-агента Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом российского производства, сообщает The Guardian.

В совместном заявлении Терезы Мэй, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона сказано, что нападение в Солсбери является первым использованием нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны.

Отравление Скрипаля лидеры четырех стран назвали нападением на суверенитет Великобритании и нарушением международного права.

"Это угрожает безопасности всех нас. Соединенное Королевство подробно проинформировало своих союзников о том, что весьма вероятно, что Россия несет ответственность за нападение".

Берлин, Вашингтон и Париж разделяют выводы Лондона об отравлении Скрипаля, а неспособность Москвы внятно объяснить инцидент еще больше подчеркивает ее ответственность.

В заявлении содержится призыв к России ответить на все вопросы, связанные с нападением, и раскрыть подробности программы Новичок.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.






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