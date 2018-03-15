Руководитель фонда Hermitage Capital - Отравление бывшего шпиона в Великобритании - это теракт, организованный российским государством

15.03.2018 18:53 «Последние действия России являются самыми тревожными после окончания «холодной войны», — сказал Билл Браудер, глава Фонда Hermitage Capital, в эксклюзивном интервью Первому каналу.



По его словам, отравление бывшего русского шпиона и его дочери в Великобритании было террористическим актом, организованным другим государством в государстве-члене НАТО.



«Это террористический акт организованный, финансируемый и совершенный государством. Террористический акт, совершенный с применением химического оружия против граждан в государстве-члене НАТО. Последние действия России являются самыми тревожными после окончания «холодной войны», серьезной причиной для обострения отношений и эскалации ситуации », — сказал Билл Браудер.



Руководитель фонда Hermitage Capital не считает решение премьер — министра Великобритании Терезы Мэй о высылке из страны 23-х российских дипломатов достаточной мерой. По его словам, должны быть задействованы санкции, а также наложение ареста счетов российских олигархов и высших чиновников РФ.



«Я думаю, что решение, принятое премьер-министром Великобритании о высылке 23-х российских дипломатов недостаточная мера в отношении России. Счета российских олигархов и чиновников должны быть немедленно заморожены. С использованием закона Магнитского должны быть заморожены активы и лицам, связанным со случившимся должно быть запрещено въезжать в страну. Также должны быть экономические санкции.



Необходимо, чтобы к британским санкциям добавились ограничения со стороны европейских государств. К санкциям должны присоединяться государства-члены ЕС. Ответ должен быть адекватным и последовательным. Это террористический акт организованный государством, который еще раз обнажает всю суть российских властей», — сказал глава фонда Hermitage Capital в эксклюзивном интервью Первому каналу.



Напомним, что Сергей Магнитский был юристом британской инвестиционной компании Hermitage Capital. В ноябре 2009 года он умер в московском следственном изоляторе.



Именно с помощью усилий главы фонда Hermitage Capital Fund Билла Браудера в США был принят Глобальный закон Сергея Магнитского.















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