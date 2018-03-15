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В Грузии оппозиционные партии требуют большей прозрачности и ужесточения политики в отношениях с Россией


15.03.2018   19:09
Двенадцать парламентских и непарламентских оппозиционных партий опубликовали сегодня совместное заявление, в котором критикуют обращение премьер-министра Квирикашвили к Москве, а также требуют большей прозрачности и ужесточения политики в отношениях с Россией.

В заявлении, под которым подписались Единое национальное движение, Европейская Грузия, Свободные Демократы, Республиканская партия и другие партии, говорится, что обращение Квирикашвили к России является «еще одним проявлением вредной внешней политики Грузинской мечты и неформального правителя страны Бидзины Иванишвили». Оппозиционные партии считают, что заявление Квирикашвили «ставит под угрозу национальные интересы Грузии и значительно ослабляет» страну.

Оппозиционные партии особенно критикуют ту часть заявления премьер-министра, которая касается диалога с «представителями оккупационных режимов Абхазии и Цхинвали», и заявляют, что это послание ослабляет формат Женевских переговоров и «создает угрозу многолетнему достижению грузинской дипломатии, в результате которого, международное сообщество единодушно в оценке роли Российской Федерации и признает ее, как государство оккупанта и сторону конфликта».

Оппозиционные партии также заявляют, что заявление Квирикашвили от 9 марта и «риторика других представителей Грузинской мечты содействуют попыткам Российской Федерации, вновь надеть на себя мантию посредника с целью легитимации разделения Грузии, что окончательно отдалит нас от перспективы деоккупации и снизит шансы евроатлантической интеграции».

В совместном заявлении оппозиционные партии обращаются к властям:

«Создать с участием прозападных оппозиционных партий специальный формат, в рамках которого, перед каждым раундом Женевских международных дискуссий и после него состоится слушание государственных представителей в расширенном или закрытом формате;

В течение марта премьер-министр должен прибыть в Парламент для участия в политических дебатах по вопросам политики деоккупации и отношений с Россией;

Своевременно принять резолюцию Парламента Грузии о грубых нарушениях прав человека в оккупированных Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальском регионе и создании «Списка Отхозория-Татунашвили»;

В координации с Миссией наблюдателей ЕС, усилить активность соответствующих подразделений Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности на прилегающих к линии оккупации территориях».

Civil Georgia





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