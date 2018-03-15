Посол США в Грузии: 2017 год для нас был фантастическим

15.03.2018 19:12 2017 год в отношениях между Грузией и США был фантастическим. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Тбилиси Ян Келли, готовящийся покинуть своей пост.



Диаломат заявил, что разделяет оценки президента Грузии Георгия Маргвелашвили, по мнению которого, динамика отношений с США в прошлом году была очень позитивной. Как отметил посол, особенно это касается сотрудничества в сфере безопасности.



“Что касается поставок систем Javelin, администрация Обамы не давала своего согласия. Но мы сумели этого согласия добиться. Мы также очень скоро начнем учения и оснощение в рамках программы “Подготовка обороны Грузии”, – заявил Ян Келли, которого цитирует агентство IPN.



По словам диаломата, на него оказала впечатление команда по национальной безопасности администрации Трампа. “Они четко обозначили те вызовы, перед которыми стоит Грузия. Они также хотели направить России месседж, что мы даем Грузии инструмент, который остановит агрессию”, – отметил посол, пояснив: одним из факторов такого подхода стало вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.



“Есть общие усилия, чтобы показать России, что ей придется платить за агрессию. Это касается не только Грузии, но и Украины, восточного фланга НАТО. <…> Россия пытается изменить миропорядок. Так что, это часть больших усилий. И 2017 год в отношениях между Грузией и США с точки зрения безопасности был действительно прекрасным”, – заключил Ян Келли.















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