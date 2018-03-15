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Маргвелашвили: Ситуация с Москвой застопорилась


15.03.2018   19:22
Журналистка Foreign Policy Эмили Тэмкин взяла интервью у грузинского президента Георгия Маргвелашвили, прибывшего с визитом в США. Публикуем выдержку из этой беседы.

"В Вашингтоне, когда говорят о Грузии, часто затрагивают контекст расширения НАТО. Кажется ли вам, что Грузия еще на пути в НАТО, и если так, далеко ли еще ей идти по этому пути?" - задала вопрос интервьюер.

"Ну, идет уже шестнадцатый год с тех пор, как мы подали заявку на вступление в НАТО и десятый год с тех пор, как НАТО пообещало Грузии, что она станет его членом. В основном, Грузия сделала все, что требовалось от нашей страны, в контексте реформ, в контексте, скажем, того списка заданий, который Грузия получила от НАТО десять лет назад. Все задания выполнены полностью, и это признано НАТО. Кроме того, следует упомянуть, что мы стоим друг за друга на поле битвы. Мы сделали все, что требовалось с нашей стороны для защиты мировой безопасности. Вот где мы находимся сейчас", - ответил Георгий Маргвелашвили.

"Как бы вы охарактеризовали ваши нынешние отношения с Москвой? Кажется ли вам, что вы получаете то, что вам нужно, от трамповского Вашингтона?"

"Ситуация с Москвой застопорилась. Мы надеялись, что в какой-то момент Москва будет смотреть на нас не с перспективы напряженности и конфронтации, а с перспективы обеспечения лучшего будущего народов, живущих в Грузии, в оккупированной части Грузии и в России. Но мы не думаем, что текущий период, момент и фаза российской истории подходят, чтобы ожидать появления в высших российских кругах этого чувства. В рамках избирательной кампании президента Путина мы видим полную противоположность - риторику холодной войны", - отметил президент Грузии.

"Теперь, что касается администрации Трампа, как я уже упоминал, 2017 год был полностью позитивным. Как показывает наш опыт, Трамп сдерживает обещания. Я понимаю этот вопрос и контекст, который вы описываете. Мой ответ - что наш опыт взаимодействия с администрацией Трампа по поводу относящихся к Грузии вопросов пока положительный", - заключил грузинский политик.






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