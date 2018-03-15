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Джанелидзе: Наше желание – использовать новые возможности четырехстороннего формата


15.03.2018   19:25
В Баку состоялась первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку в четырехстороннем формате. Министры иностранных дел четырех стран подписали совместное заявление в рамках формата и подчеркнули важность формирования четырехстороннего формата, как в деле углубления отношений между странами, а также укрепления регионального развития и стабильности.

Министр иностранных дел Грузии подчеркнул дружеские и партнерские отношения Грузии со всеми странами, представленными в этом формате, и поблагодарил их за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он еще раз подчеркнул общие интересы всех четырех стран по содействию миру и стабильности в регионе, принципам международного права, защите территориальной целостности и суверенитета стран и мирному разрешению конфликта.

На встрече были отмечены широкие возможности недавно сформированного формата для развития секторального сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, новые технологии, туризм, инфраструктура и т. д. Особое внимание было уделено четырехстороннему сотрудничеству в области транзита с растущим потенциалом всех четырех стран в развитии транзитных коридоров, соединяющих Европу-Азию, и важности сотрудничества в этой области.

Стороны договорились о важности разработки плана действий секционного сотрудничества в четырехстороннем формате.






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