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Глава МИД Турции заверил грузинского коллегу, что Анкара поддержит интеграцию Грузии в НАТО
15.03.2018 19:28
Анкара поддерживает евроатлантические стремления Грузии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с грузинским коллегой в четверг в Баку Михаилом Джанелидзе.
Как сообщает в четверг грузинский МИД, М.Джанелидзе и М.Чавушоглу обсудили сотрудничество в формате НАТО и вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему саммиту альянса.
"Глава турецкого МИД отметил, что Турция и в будущем во всех соответствующих форматах продолжит поддерживать вступление Грузии в НАТО", - отмечают в ведомстве.
Сообщается, что на встрече министры высоко оценили сотрудничество двух стран, как в двухстороннем, так и в региональном форматах.
Стороны приветствовали проведение в Баку первой встречи в рамках нового четырехстороннего диалога с участием глав МИД Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции.
В четверг в Баку М.Джанелидзе также встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом.
Как сообщают в МИД Грузии, на встрече стороны отметили позитивную динамику развития двухсторонних отношений в последние годы, в том числе в торгово-экономической сфере.
"Главы внешнеполитических ведомств Грузии и Ирана отметили важную роль обеих стран в развитии международных энергетической и транзитной сфер и выразили готовность и в дальнейшем активно сотрудничать в этом направлении", - отмечают в МИД.
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