Бодзашвили: Решения Терезы Мей в отношении России суровые, но недостаточные

15.03.2018 19:42 Решения Терезы Мей в отношении России суровые, но недостаточные – заявил "Интерпрессньюс" бывший заместитель секретаря Совета безопасности Леван Бодзашвили, комментируя решение Великобритании о прекращении контакта на высшем уровне с Россией.



Бодзашвили подчеркивает, что решения в отношении России, объявленные Терезой Мей в парламенте, были приняты на Совете безопасности. По его же словам, эти решения носят стратегический характер, и выходят за рамки существующей практики отдельных реакций.



"Если за мерами, объявленными британским правительством по отношению России, не последует на месте активный контроль российских олигархических финансов, разных персон, и связанных с Москвой бизнес кругов, эти меры останутся "суровыми" для восприятия общества, но недостаточными, и существенно не повлияют на последующие подобные действия России. На фоне Брекзита Великобритания потеряла аспект общего европейского единодушия и солидарности, и сдержанные позиции Франции и Германии в отношении России обостряют бесперспективность этой солидарности.



Европа должна была быть более смелой в реакции на августовскую войну 2008 года, так же как и в отношении Украины, чтобы не оказаться перед такой российской наглостью. Политика т.н. стратегического терпения давно уже оказалась выигрышной для России, и проигрышной для общей евроатлантической стратегии. Акцентирование на эту политику, ответ России только мерами пиар характера, непоследовательность, и умеренные действия, опасаясь раздражать Россию, порождают угрозу большего количества рисков в будущем.



Важно, что решения в отношении России, объявленные Терезой Мей в парламенте, были приняты на Совете безопасности на основании заключений британской разведки и правоохранительных органов. Несмотря на то, что Объединенное Королевство является конституционной парламентской монархией, они все же в свое время сочли необходимым создание Совета безопасности, чтобы была общенациональная координация безопасности и разведывательной деятельности между правительственными ведомствами в рамках правительства. Без этого компонента правительственным ведомствам практически невозможно справится с нынешними повышенными рисками на стратегическом уровне. Решения, принятые Великобританией в отношении России, носят именно стратегический характер, и выходят за рамки существующих до сих пор отдельных реакций.



Осуществленные Россией подобные действия приняли вид именно стратегической политики, и случай отравления бывшего полковника ГРУ следует считать частью этой политики. Мы не должны удовлетворяться примерами жесткой реакции со стороны европейских государств, и без отлагательства должны позаботиться о постоянном повышении эффективности внутринациональной системы безопасности, в том числе, прежде всего на стратегическом уровне. Без этого всякие отдельные обращения тактического или очередного характера всегда останутся выпавшими из контекста, и действиями, не рассчитанными на последующие шаги, что не повлечет результатов. Это оставляет страну постоянно зависимой от инициатив партнеров, что вовсе не входит в интересы Америки и Европы, если инициативы не будут рассчитаны грузинской властью на стратегическом уровне.



В свое время т.н. Совет по кризисам был институционально устроен именно на основании советов британской экспертизы, но не смог функционировать из-за отсутствия политической воли, и параллельно конституционально существующего Совета безопасности. На сегодня планы создания такого органа, объявленного месяцами раньше, уже стоят под вопросом, поскольку никакого движения в данном направлении не видно"- заявил Леван Бодзашвили.



Как известно, Великобритания прекращает всякие контакты на высшем уровне с Россией. Соответствующее решение объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мей вчера в ходе выступления в парламенте.

















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