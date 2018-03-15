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Президент Грузии присвоил президенту NDI звание почетного гражданина Грузии


15.03.2018   19:51
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили присвоил звание почетного гражданина страны главе Национального демократического института США (NDI) Кеннету Волаку. Церемония прошла в рамках торжественного приема от имени президента в здании посольства Грузии в Вашингтоне. В ней приняли участие представители различных американских структур, неправительственного сектора и аналитических кругов.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил гостей за присутствие, выразив особые слова благодарности не только директору NDI, но и председателю – экс-госсекретарю США Мадлен Олбрайт.

В ходе своего выступления президент Грузии вспомнил о периоде работы в Национальном демократическом институте (он был консультантом в грузинском представительстве NDI), отметив, что ему довелось общаться с людьми, разделяющими с ним общие ценности.

“Спасибо за тот шанс и за ту возможность, которые я получил, работая в этом институте. Его цель – построить лучшую Грузию, страну, которая динамично развивается. Здесь я выучил, насколько эффективна демократия, узнал детали, как воплотить ее в жизнь. Это сделало Грузию более стабильной”, – заявил Маргвелашвили. Президент также сообщил, что звание почетного гражданина вручается пожизненно и является символом благодарности за верность грузинскому народу.

Председатель NDI Мадлен Олбрайт в своем слове заявила о поддержке евроатлантических устремлений Грузии и отметила, что трансатлантическое сообщество лишь еще больше усилится, если примет в свои ряды такую молодую развивающуюся и сильную демократию, как Грузия.






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