Первый заместитель председателя парламента Грузии обратилась с речью к участникам сессии Комиссии по положению женщин ООН

15.03.2018 20:01 Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили обратилась с речью к участникам 62-ой сессии Комиссии по положению женщин ООН.



Тамар Чугошвили рассказала о позитивных изменениях, которые осуществляются для укрепления женщин в Грузии на местном уровне, а также о проблемах, мешающих женщинам развивать свой собственный потенциал.



Тамар Чугошвили обратила внимание на законодательные инициативы с точки зрения гендерного равноправия.



В конце выступления заместитель председателя парламента отметила, что реальное укрепление женщин и девушек, проживающих в селах, осуществляется при назначении женщин на ведущие позиции. В этих целях законодательный орган Грузии рассматривает внедрение механизма обязательных гендерных квот.

















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