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Мдинарадзе: Приветствуется, что Генеральный секретарь НАТО вновь заявляет о своей поддержке Грузии


15.03.2018   20:02
«Приветствуем, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз подтверждает поддержку Грузии», — заявил представитель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в связи с заявлением Йенса Столтенберга. Генеральный секретарь НАТО сказал в эксклюзивном интервью Первому каналу, что НАТО приглашает Грузию на июльский саммит альянса.

По словам Мдинарадзе, трудно говорить о конкретных датах и ожиданиях, но приятно, что Генеральный секретарь будет рассматривать перспективы Грузии гораздо более реальными.

«Очень сложно говорить о конкретных датах и конкретных ожиданиях по аналогичным вопросам. Но мы искренне приветствуем и для каждого гражданина нашей страны радостно, что Генеральный секретарь НАТО вновь подтверждает поддержку нашей стране, выражает свою поддержку реформам и, следовательно, будет рассматривать перспективы более реально», — сказал Мамука Мдинарадзе.

По словам депутата, чем ближе Грузия к евроатлантическим структурам, тем больше у неё шансов вернуться в европейскую семью.

«Поддержка Грузии означает, что Грузия ближе к евроатлантическим структурам, тем ближе перспектива возвращения в европейскую семью, объединения с ней. Это Европа, наше будущее и путь, с которого мы не должны свернуть», — сказал Мдинарадзе.









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