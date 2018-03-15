Главы МИД Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции приняли Бакинскую декларацию

15.03.2018 20:18 В четверг, 15 марта, была подписана Бакинская декларация первой четырехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции.



Документ по итогам состоявшихся переговоров подписали министры иностранных дел Грузии - Михаил Джанелидзе, Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Ирана - Мухаммад Джавад Зариф, Турции - Мевлют Чавушоглу.



Напомним, что четырехсторонняя встреча министров в Баку – первая в подобном формате. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы регионального сотрудничества.



Как отмечается в тексте Бакинской декларации, главы МИД Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции заявили о приверженности нормам и принципам Устава ООН, а также усилению солидарности и сотрудничества между народами этих стран.



Министры отметили свои обязательства в развитии сотрудничества, опирающегося на партнерство, добрососедство, взаимоуважение и доверие.



Они подчеркнули общие интересы в укреплении регионального мира и стабильности и в данном контексте заявили о приверженности уважению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, а также такому принципу международного права, как решение всех конфликтов в регионе мирным путем.



Министры договорились об изучении и расширении четырехстороннего сотрудничества во всех возможных областях с целью обеспечения благополучия народов четырех стран.



Стороны договорились использовать существующий потенциал с целью поощрения инвестиций и торговли, реализуя проекты и программы в сферах энергетики, транспорта, банковского дела, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды.



Они подчеркнули важность мер по повышению транзитного потенциала четырех стран, занимающих в международных транзитных коридорах выгодное в географическом плане положение, с целью интеграции национальной транспортной инфраструктуры в международную транспортную инфраструктуру.



Главы МИД отметили важность развития транспортной инфраструктуры и укрепления сотрудничества по повышению транзитного потенциала четырех стран, расположенных на маршруте «Юг-Запад», начинающегося из иранских портов Чабахар и Бендер-Аббас в Персидском заливе, посредством железной дороги Решт-Астара с присоединением к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.



Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества для достижения высокого потенциала в области гражданской авиации и получения больших дивидендов от географических преимуществ.



Министры выразили пожелание усилить коммерческое сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической области, договорились об обмене информацией и опытом между банковскими сетями четырех стран в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Главы МИД подчеркнули важность сотрудничества в рамках глобальных и региональных экономических организаций, отметили важность укрепления сотрудничества для снижения случаев и предотвращения загрязнения окружающей среды во имя достижения Целей устойчивого развития-2030, принятых ООН в 2015 году.



Участники встречи поддержали кандидатуру Баку на проведение Всемирной выставки EXPO 2025; приняли во внимание то, что азербайджанская столица является кандидатом на принятие у себя ежегодных встреч Группы Всемирного банка и Совета правления Международного валютного фонда.



Министры выразили решительную поддержку борьбе со всеми проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма, с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ и их прекурсоров, торговлей оружием, людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и контрабандой мигрантов.



С целью расширения контактов между народами четырех государств главы МИД подчеркнули значение сотрудничества в сфере культуры, образования, здравоохранения, обмена молодежью, туризма и спорта, отметили, что их страны готовы выступить инициаторами проектов и мероприятий в этих областях.



Также была подчеркнута важность подготовки плана действий по четырехстороннему отраслевому сотрудничеству в областях, представляющих общий интерес.



Министры договорились провести следующую встречу в данном формате в Грузии.















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