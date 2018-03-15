Президент Грузии провел прием в посольстве Грузии в США

15.03.2018 21:02 В посольстве Грузии в Соединенных Штатах Америки состоялся торжественный прием от имени президента Грузии, на котором присутствовали представители администрации США, Национально-демократического института, Международного республиканского института, и работающих на тему Грузии неправительственных организаций.



К гостям обратилась бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки.



Мадлен Олбрайт подчеркнула достижения Грузии и давление, существующее с российской стороны. По ее словам, Грузия является частью Европы, и трансатлантическое сообщество только усилится от вступления Грузии.



"Грузия, так же как и Украина, находится под невообразимым давлением с российской стороны. Всем понятно, что место Грузии в Европе, грузинский народ, как действующее, так и прошлые правительства, четко выразили мнение в связи с этим. Мы верим, что трансатлантическое сообщество усилится и обновиться, принимая в свои ряды молодую развивающуюся демократию, такую, как Грузия. Мы ценим преданность Грузии в отношении развития демократии, и мы все сделаем, чтобы оказать вам достойное партнерство"- заявила Мадлен Олбрайт.



В конце приема Георгий Маргвелашвили присвоил звание Почетного гражданина Грузии президенту Национально-демократического института, Кеннету Волаку.



"Поддержка Соединенных Штатов для Грузии посредством разных организаций и проектов широкая. Приятно, когда не приходится что-то доказывать, или убеждать кого-то по какому-либо вопросу, поскольку здесь находятся наши партнеры и союзники. На таких встречах с администрацией, и политическими лидерами Соединенных Штатов темой обсуждения является только тактика, как вместе достичь цели. Как президент Грузии я благодарю от имени грузинского народа за многолетнюю работу, и имею честь присвоить вам звание Почетного гражданина Грузии"- заявил президент Грузии.















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