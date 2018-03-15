Джапаридзе: Наши западные коллеги поддерживают заявление премьера и называют его стратегически уравновешенным

15.03.2018 21:04 Заявление премьер-министра Грузии поддерживают наши западные коллеги и называют его стратегически уравновешенным и целенаправленным, - об этом заявил советник премьер-министра Грузии Тедо Джапаридзе, комментируя тему.



Джапаридзе назвал неадекватной высказанную отдельными политиками и экспертами критику заявления премьера, пояснив, что по этой теме комментарий с опозданием им делается ввиду консультаций с западными коллегами.



«Мой комментарий запоздал по той причине, что в эти дни я был вовлечен в консультации с нашими западными коллегами, в том числе с послами. Мы обсудили, как заявление премьера, так и отклик российского внешнеполитического ведомства. Скажу прямо, что все за рубежом, в том числе послы, мои коллеги и политики разных стран выразили полную поддержку в связи с темами, озвученными в этом заявлении, и назвали его стратегически уравновешенным и целенаправленным», - заявил, в частности, Тедо Джапаридзе.



По его словам, заявление премьера, в первую очередь было направлено на то, чтобы произошла передача тела погибшего Арчила Татунашвили.



«Поскольку передача тела связана с нашим северным соседом, и в отношении него, если это верно прочитает читатель, были сделаны весьма жесткие заявления. Это заявление премьера Квирикашвили направлено на то, чтобы наша страна стала еще более стабильной, безопасной и это все было сделано для того, чтобы мы не отклонились от тех целей, что намечены нашим правительством с 2012 года – это наше вступление в будущем в НАТО и ЕС. Поэтому призываю всех, чтобы реакции в связи с этим заявлением были бы прагматичными, реалистичными. Когда я говорю о тех угрозах, которые сегодня, завтра или могли появиться вблизи нас в то время, когда писалось это заявление, важно, чтобы мы были вместе в преодолении этих угроз. С заявлением премьера Квирикашвили очень внимательно ознакомились и поддерживают его наши западные коллеги. Отмечу и то, что насколько я владею информацией, премьер, те видения и цели, которые есть у него и собравшейся вокруг него команды, пользуются полной поддержкой», - отметил Тедо Джапаридзе.



Комментарий Тедо Джапаридзе распространяет администрация правительства.

















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