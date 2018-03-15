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В отношениях США и Грузии 2017 год был фантастическим - посол США


15.03.2018   21:20
В отношениях США и Грузии 2017 год был фантастическим, - считает посол США в Грузии Ян Келли.

«Согласен с высказанным президентом Маргвелашвили в интервью Foreign Policy мнением о том, что 2017 год был очень позитивным. Это действительно был фантастический год, в особенности в сфере безопасности. Что касается поставки системы Javelin, администрация Обамы не давала согласие на ее поставку. Мы сумели достичь получения этого согласия. Также очень скоро мы начнем программу обучения и оснащения, «Программу оборонной готовности Грузии», - заявил Ян Келли.

По словам посла США в Грузии, его впечатлила команда по национальной безопасности администрации Трампа.

«Они ясно определили те вызовы, перед которыми стоит Грузия. Они также пожелали послать России тот месседж, что мы даем Грузии инструмент, с помощью которого будет остановлена агрессия. Одним из этих факторов было то, что произошло в 2016 году. Подразумеваю, вмешательство России в президентские выборы в США. Это был способствующий этому процессу фактор. Есть общие усилия того, чтобы показать России, что ей придется платить цену за агрессию. Это касается не только Грузии, а также Украины, восточного фланга НАТО. Это часть всеобщего подхода к той данности, что Россия хочет изменить международный порядок. Так что, это часть больших усилий. 2017 год в отношениях Грузии и США в плане безопасности был действительно замечательным», - заключил Ян Келли.






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