Грузия заняла 128 место в рейтинге самых счастливых стран мира

15.03.2018 22:31 Грузия заняла 128 место из 156 стран в рейтинге самых счастливых стран мира, подготовленном специально для ООН.



По сравнению с результатами прошлого года, Грузия опустилась в рейтинге на три пункта и теперь располагается между Эфиопией и Арменией. Как отмечается в исследовании, по сравнению с 2008-2010 годами уровень счастья страны сейчас выше.



Также Грузия расположилась на 110 месте из 117 стран по уровню счастья для иностранцев, находящихся на территории государства, и на 22 месте среди наименее приемлемых для жизни стран для мигрантов.



Страны-соседи Грузии расположились в «рейтинге счастья» на десятки пунктов выше, за исключением Армении. Так, Россия оказалась на 59 месте, Турция – на 74, Азербайджан на 87, а Армения — на 129-м.



В пятерку счастливейших стран входят: Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария. Самыми несчастными странами названы Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская республика и Бурунди.



«Рейтинг счастья» составляется ежегодно по случаю международного дня счастья, отмечающегося 20 марта. Для определения его уровня оцениваются такие критерии, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие к правительству, свобода принятия решений в повседневной жизни, а также щедрость, которая рассматривается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность.















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