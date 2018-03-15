Прозападная оппозиция в Грузии выступила с совместным заявлением

15.03.2018 23:03 Грузинская парламентская и непарламентская оппозиция прозападного толка объединилась против обращения премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к России и ответила на это обращение совместным заявлением.



Подписавшиеся под заявлением партии отмечают, что призывы премьера к России ставят под угрозу национальные интересы Грузии и ослабляют страну перед Россией.



«Это заявление — очередное проявление вредной внешней политики неформального правителя страны — Бидзины Иванишвили», — подчеркивается в заявлении.



Вместе с другими тревожными моментами оппозиция усмотрела в обращении премьер-министра готовность к прямому диалогу с представителями «режима, оккупировавшего Абхазию и Цхинвальский регион», что, по мнению авторов заявления, противоречит одной из главных задач деоккупационной политики Грузии — признания России единственной стороной в этом конфликте.



«Для нас тревожно то, что заявление премьер-министра и риторика других представителей «Грузинской мечты» помогают России вновь облечься в мантию посредника с целью легитимации расчленения Грузии, что окончательно отдалит нас от перспективы деоккупации и сократит шансы на евроатлантическую интеграцию», — подчеркивают авторы заявления.



В документе содержатся и конкретные требования к правительству Грузии. В частности, правительство призывают создать специальный формат, в рамках которого до и после каждого раунда Женевских международных переговоров оппозиция будет слушать отчет правительства Грузии о результатах конкретного раунда. Оппозиция также требует явки премьера в парламент и участия в политических дебатах по вопросам деоккупации и взаимоотношений с Россией. Квирикашвили ожидают в парламенте в течение марта.



Третье требование оппозиции — своевременное принятие парламентом резолюции «по фактам грубых нарушений Россией прав человека в Абхазии и т.н. Южной Осетии» и списка Отхозория-Татунашвили. С инициативой принятия такой резолюции выступило парламентское большинство в связи с ситуацией вокруг гибели Арчила Татунашвили, а оппозиция предложила ужесточить положения резолюции и вместе с ней принять санкции против России в виде списка Отхозория-Татунашвили, в который будут внесены все лица, виновные в гибели граждан Грузии.



Четвертое требование оппозиции касается МВД и службы госбезопасности, которые в координации с Миссией наблюдателей ЕС должны активизировать действия на территориях вдоль «линии оккупации».



Под совместным заявлением подписались 12 политических партий, в том числе «Единое национальное движение» и отпочковавшиеся от него «Новая Грузия», «Европейская Грузия», а также основанное Паатой Бурчуладзе движение «Государство для народа», партия «Свобода», Лейбористская партия, «Новые правые», «Европейские демократы», «Национал-демократическая партия», «Гражданский альянс за свободу». В альянсе с этими оппозиционными силами оказались и бывшие соратники «Грузинской мечты» — Республиканская партия и «Свободные демократы».















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