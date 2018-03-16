Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Янош Херман: Возмутительно, что тело Татунашвили еще не передано его семье


16.03.2018   12:40
«Возмутительно, что тело Татунашвили еще не передано его семье, в связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность дипломатическими средствами», — об этом заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман.

По его словам, ЕС является одной из первых организаций, которые сделали заявление о трагической смерти Арчила Татунашвили.

«Мы очень внимательно следим за тем, что происходит, и понимаем позицию правительства Грузии. Конечно, ясно, что тело Татунашвили еще не было передано семье. Это глубоко возмутительно, и мы выражаем свою озабоченность данным вопросом дипломатическими путями », — сказал Янош Херман.

По данным Службы госбезопасности, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

Арчил Татунашвили скончался 23 февраля в больнице Цхинвали в оккупированной регионе.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили, задержанные де-факто правительством Цхинвали вместе с Татунашвили, покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.

Что касается передачи тела Арчила Татунашвили, точная дата пока неизвестна.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна