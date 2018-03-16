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Янош Херман: Возмутительно, что тело Татунашвили еще не передано его семье
16.03.2018 12:40
«Возмутительно, что тело Татунашвили еще не передано его семье, в связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность дипломатическими средствами», — об этом заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман.
По его словам, ЕС является одной из первых организаций, которые сделали заявление о трагической смерти Арчила Татунашвили.
«Мы очень внимательно следим за тем, что происходит, и понимаем позицию правительства Грузии. Конечно, ясно, что тело Татунашвили еще не было передано семье. Это глубоко возмутительно, и мы выражаем свою озабоченность данным вопросом дипломатическими путями », — сказал Янош Херман.
По данным Службы госбезопасности, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.
Арчил Татунашвили скончался 23 февраля в больнице Цхинвали в оккупированной регионе.
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили, задержанные де-факто правительством Цхинвали вместе с Татунашвили, покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.
Что касается передачи тела Арчила Татунашвили, точная дата пока неизвестна.
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