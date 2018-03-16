|
Белый дом пообещал действовать жестко, пока Россия не изменит свое поведение
16.03.2018 12:52
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США будут действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение.
«Президент (Трамп) говорил в прошлом, что если мы можем работать вместе для борьбы с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, тогда мы должны это делать. Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях», — сказала Сандерс.
Отвечая на дополнительный вопрос журналиста, является ли президент России Владимир Путин «другом или врагом» США, Сандерс заявила, что «это должна определить Россия».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна