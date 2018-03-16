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Белый дом пообещал действовать жестко, пока Россия не изменит свое поведение


16.03.2018   12:52
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США будут действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение.

«Президент (Трамп) говорил в прошлом, что если мы можем работать вместе для борьбы с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, тогда мы должны это делать. Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях», — сказала Сандерс.

Отвечая на дополнительный вопрос журналиста, является ли президент России Владимир Путин «другом или врагом» США, Сандерс заявила, что «это должна определить Россия».






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