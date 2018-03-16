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Янош Херман: Между нами и Россией много проблем, где позиции не совпадают, в том числе и по Грузии
16.03.2018 12:52
Посол ЕС в Грузии Янош Херман отвечает на позицию Лондона против России и выражает свою солидарность.
Как он заявил Первому каналу, в данном вопросе ЕС полностью солидарен с Великобританией.
«В этой связи ЕС твердо привержен Великобритании. В последние дни мы зафиксировали это публично. Я абсолютно понимаю, что в отношениях между нами и Россией есть много вопросов, много направлений, в которых наши позиции не совпадают, многие из них связаны с Грузией. Я просто подчеркиваю, что мы солидарны с позицией Великобритании по этому вопросу », — сказал Янош Херман.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания прекращает отношений с российскими властями на всех уровнях.
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