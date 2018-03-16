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Маргвелашвили: Грузия должна стать членом НАТО с помощью MAP


16.03.2018   13:09
«Грузия должна стать членом НАТО с помощью MAP», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили «Голосу Америки». Во время своего визита в Вашингтон президент рассказал о роли Грузии на саммите НАТО в Брюсселе, который пройдет в июле.

По его словам, Грузия ждет от Брюссельского саммита признания своего успешного партнерства.

«От Брюссельского саммита Грузия рассчитывает на то, что будет признано успешное партнерство, которое НАТО и Грузия прошли за эти годы. Наша амбиция ясно зафиксирована. У нас есть все механизмы, Грузия во всех требованиях, которые выдвигаются НАТО, проявляет себя как лучший аспирант, здесь нет вопросов. Существует формат, в котором НАТО является коллективным органом, принимающим решения, кроме НАТО, у нас нет других вариантов безопасности.

НАТО говорит нам о следующей процедурной динамике — мы должны стать членом альянса с помощью MAP. Наша амбиция — это членство в альянсе, и MAP — необходимый шаг, который нужно сделать», — сказал Маргвелашвили.






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