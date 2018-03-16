Талаквадзе: Парламент примет очень принципиальную и решительную резолюцию о посягательстве на жизнь Арчила Татунашвили

16.03.2018 13:12 «На этой неделе мы завершаем консультации и парламент Грузии примет очень принципиальную и решительную резолюцию о посягательстве на жизнь Арчила Тутунашвили», — сказал журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



По словам Талаквадзе, сегодня по проекту резолюции пройдут консультации с меньшинством.



«Это тот парламент, который в борьбе и самопожертвовании сохранил свою независимость. Мы завершим консультации на этой неделе и парламент примет очень принципиальное и решительное решение относительно посягательства на жизнь Арчила Тутунашвили, где будут принципиальные оценки этого факта и запрошены принципиальные действий.



По предварительной информации, эта резолюция будет поддержана как большинством, так и другими партиями. В Грузии много партий, и у нас многопартийная демократия, но у нас есть одна родина. Мы готовы продемонстрировать все действия в резолюции, которые обеспечат лучшую защиту наших граждан и прав человека на оккупированных территориях в будущем, в том числе будут учтены предложения оппозиции», — сказал Талаквадзе.



Парламент примет резолюцию на следующей сессионной неделе.















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