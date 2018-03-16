В Тбилисском международном аэропорту задержали т.н. вора в законе Сулико Шарикадзе

16.03.2018 13:14 В Тбилисском международном аэропорту задержан т.н. вор в законе Сулико Шарикадзе. Как отмечалось на сегодняшнем брифинге в Министерстве ВД Грузии, его задержали в Тбилисском аэропорту в тот день, когда он прилетел в Грузию из Беларуси.



«Сотрудники МВД задержали в Тбилисском международном аэропорту ранее судимого т.н. «вора в законе» С.Ш. 1973 года рождения, депортированного из Республики Беларусь, в тот момент, когда он прилетел в Грузию из Республики Беларусь.



Совершенное им преступление предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый с 1993 года признан в т.н. воровском мире «вором в законе». Также установлено, что в течение последних лет он находился в Российской Федерации и активно принимал участие в т.н. «воровских разборках». Следствие ведется по факту членства в воровском мире», - заявили в МВД.



Кроме того, Министерство ВД напоминает, что ведомство подготовило законодательный пакет, который обсуждается парламентом Грузии.



Согласно законопроекту, поддержка деятельности воровского мира, организация воровского схода, обращение к члену воровского мира будут считаться преступлением, а наказание за членство в воровском мире станет строже.















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