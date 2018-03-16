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Иран рассчитывает на вклад Грузии в транзитный коридор Персидский залив - Черное море


16.03.2018   13:20
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил своему грузинскому коллеге Джанелидзе в четверг в Баку, что Иран рассчитывает на вклад Грузии в транзитный коридор Персидский залив - Черное море.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, посетивший азербайджанскую столицу Баку для участия в четырехсторонней встрече со своими коллегами из Азербайджана, Турции и Грузии, встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе в четверг днем.

"Мы развиваем двусторонние отношения с Грузией в сферах банковских связей, железнодорожного сообщения между Ираном и Грузией, используя транзитный коридор Персидский залив - Черное море и возможности Грузии по экспорту иранских товаров", - заявил иранский дипломат на этом заседании.

Зариф также приветствовал двустороннее сотрудничество между двумя странами на международных площадках как важное и призвал к созданию совместной консульской комиссии Ирана и Грузии.

Грузинский высокопоставленный дипломат, со своей стороны, выразил удовлетворение расширением двусторонних связей между Ираном и Грузией, особенно в течение прошлого года, и призвал к совместным инвестициям в проекты по передаче технических и инженерных знаний в Грузию.

Он также призвал к открытию иранских банков в Грузии для развития торгового взаимодействия между двумя странами.






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