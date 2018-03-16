|
Иран рассчитывает на вклад Грузии в транзитный коридор Персидский залив - Черное море
16.03.2018 13:20
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил своему грузинскому коллеге Джанелидзе в четверг в Баку, что Иран рассчитывает на вклад Грузии в транзитный коридор Персидский залив - Черное море.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, посетивший азербайджанскую столицу Баку для участия в четырехсторонней встрече со своими коллегами из Азербайджана, Турции и Грузии, встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе в четверг днем.
"Мы развиваем двусторонние отношения с Грузией в сферах банковских связей, железнодорожного сообщения между Ираном и Грузией, используя транзитный коридор Персидский залив - Черное море и возможности Грузии по экспорту иранских товаров", - заявил иранский дипломат на этом заседании.
Зариф также приветствовал двустороннее сотрудничество между двумя странами на международных площадках как важное и призвал к созданию совместной консульской комиссии Ирана и Грузии.
Грузинский высокопоставленный дипломат, со своей стороны, выразил удовлетворение расширением двусторонних связей между Ираном и Грузией, особенно в течение прошлого года, и призвал к совместным инвестициям в проекты по передаче технических и инженерных знаний в Грузию.
Он также призвал к открытию иранских банков в Грузии для развития торгового взаимодействия между двумя странами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна