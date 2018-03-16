В Аджарии разразился политический скандал из-за приезда Димы Билана

16.03.2018 13:27 Популярный российский исполнитель Дима Билан прилетел в Батуми, чтобы выступить на корпоративном вечере российской фармацевтической компании. Информацию об этом накануне распространило местное издание «Батумелеби», кроме того Билан сообщил о том, что летит в Аджарию в своем инстаграме.



По данным журналистов, певца пригласила компания Johnson & Johnson. Ее корпоративное мероприятие, на котором присутствовали представители дочерних отделений из России, Украины, Грузии и других стран, 15 марта состоялось в фешенебельной гостинице Sheraton Batumi.



Представители батумского отделения оппозиционной партии «Единое национальное движение» раскритиковали правительство Аджарии из-за приезда российского артиста.



В партии напомнили, что Дима Билан является активным участником предвыборной кампании Владимира Путина и выступает в поддержку агрессивной политики Кремля.



Члены батумского отделения ЕНД также утверждают, что на корпоративный вечер компании Johnson & Johnson были приглашены члены аджарского правительства.



Власти эту информацию опровергли, заявив, что правительство Аджарии никак не связано с запланированным мероприятием.



«Такая дезинформация уже выходит за все допустимые рамки – правительство никак не связано с приглашением певца на частное корпоративное мероприятие и никаких приглашений на указанное мероприятие не поступало», — заявили журналистам в пресс-службе правительства Аджарии.



Между тем, сам Дима Билан сообщил, что за время пребывания в Аджарии успел посетить Батумское мореходное училище, в котором когда-то учился его отец. Своим подписчикам в инстаграме певец рассказал, что пообщался с руководством училища, посмотрел фотоальбомы, а также передал свои впечатления отцу. «Звонил отцу, показывал виды его юности. Иногда это важно», — написал исполнитель.



Известно, что из Батуми Билан на поезде отправился в Тбилиси.



Новости-Грузия











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