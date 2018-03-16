Прозападная оппозиция Грузии выдвинула требования к властям

16.03.2018 13:28 Представители грузинской парламентской и непарламентской оппозиции прозападного толка подготовили совместное заявление в ответ на обращение премьер-министра страны Георгия Квирикашвили к России. Авторы считают, что готовность главы правительства к диалогу с Москвой ставит под угрозу национальные интересы Грузии и ослабляют позиции страны перед Россией.



“Это заявление – очередное проявление пагубной внешней политики неформального правителя страны – Бидзины Иванишвили”, – говорится в заявлении.



Среди тревожных факторов оппозиция назвала готовность премьера к прямому диалогу с “режимом, оккупировавшим Абхазию и Цхинвальский регион”, что, по мнению противников власти, противоречит одной из главных задач деоккупационной политики Грузии – признания России единственной стороной в конфликте.



В документе содержатся и конкретные требования к правительству, сообщает “Грузия-онлайн”. В частности, призыв создать специальный формат, в рамках которого до и после каждого раунда Женевских международных дискуссий оппозиция будет слушать отчет правительства о результатах переговоров.



Еще одно требование – своевременное принятие парламентом резолюции “по фактам грубых нарушений Россией прав человека в Абхазии и т. н. т.н. Южной Осетии” и списка Отхозория-Татунашвили. С инициативой принятия соответствующего документа изначально выступило парламентское большинство. В свою очередь оппозиция предложила ужесточить положения резолюции и вместе с ней принять санкции в отношении России в виде списка Отхозория-Татунашвили, в который будут внесены все лица, виновные в гибели граждан Грузии.



Под совместным заявлением подписались 12 политических партий: “Единое национальное движение”, “Новая Грузия”, “Европейская Грузия”, “Государство для народа”, “Свобода”, Лейбористская партия, “Новые правые”, “Европейские демократы”, “Национал-демократическая партия”, “Гражданский альянс за свободу”, Республиканская партия и “Свободные демократы”.















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